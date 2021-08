Kylie Jenner lance sa marque de maillots de bain

La plus jeune du clan Kardashian se lance dans la mode avec une marque de maillots de bains.

Après avoir fraichement célébré ses 24 ans, Kylie Jenner, la jeune businesswoman et influenceuse développe son champs d'action et s'attaque à la mode, plus particulièrement aux maillots de bain .

L'été continue avec Kylie

C'est sur son compte Instagram que la jeune femme a annoncé la nouvelle il y a quelques heures : avec une simple photo d'elle en maillot de bain et en légende le compte @kylieswim, spécialement créée pour sa marque .

Pour présenter sa première collection, l'influenceuse apparait vêtue d'un maillot une pièce ultra travaillé, aux couleurs acidulées comme un sorbet . Un premier aperçu de ce qui semble être une future gamme de maillots sexy et originaux .

Si pour le moment rien est encore officiellement dévoilé, Kylie a cependant teasé ce nouveau projet dans ses stories uniquement comme en témoigne les captures ci - dessous :

