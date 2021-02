Ronnie Fieg dévoile les premières images de sa boutique Kith à Paris et de sa collab avec Nike

Ronnie Fieg est sur tous les fronts, le designer installe une de ses boutiques à Paris et entame une nouvelle collab avec Nike.

par Team Mouv'

L'année démarre sur les chapeaux de roue pour Ronnie Fieg : après la collection spéciale Simpsons, le célèbre designer new - yorkais continue les projets et cette fois - ci revient avec deux nouveautés . D'une part sa marque Kith s'installe à Paris et de l'autre, entame une nouvelle collaboration avec Nike .

Kith investit la capitale

En effet, l'une de ses boutiques phares Kith, va ouvrir prochainement dans la capitale . C'est dans ses stories Instagram qu'il a teasé le chantier avec des photos de la nouvelle boutique avec un aperçu de l'intérieur dans un style renaissance rappelant l'esthétisme d'une chapelle ou église . Ces quatre clichés laissent penser à une installation en cours, comme en témoigne la troisième photo où l'on voit un homme fixer la devanture et le kakémono ( affichage sur toile ) sur lequel est inscrit le nom de la marque . Comme indiqué dans le tweet, la boutique sera installée dans le 8ème arrondissement de Paris, au 49 rue Pierre Charron.

Pour rappel, Kith c'est le nouveau temple haut de gamme de la sneaker et du street - wear : fondé en 2011 par Ronnie, Kith dispose de sept boutiques rien qu'aux États - Unis, ainsi qu'un magasin à Londres . Fort de son succès, le concept store posera également son empreinte à Paris . Un accord validé déjà en 2019, date de la signature officielle .

Une nouvelle collab Nike

L'amitié entre Kith et Nike continue de grandir avec une nouvelle collaboration à venir . En effet, les premières images de la Kith x Nike Air Force 1 Low Paris ont été dévoilées : il s'agit de la quatrième collab entre les deux marques . Une paire en hommage à la France, qui arbore donc fièrement les couleurs du drapeau que l'on retrouve subtilement : le bleu à l'intérieur, le drapeau qui se révèle sur la languette ainsi que sur une mini swoosh placée sur l'avant extérieur de la chaussure, pour un modèle passe partout .

Si pour l'instant aucune information concrète n'a été divulguée, et que les deux projets sont simplement en phase de teasing, on peut s'attendre à un drop et une ouverture prochainement, affaire à suivre donc . . .