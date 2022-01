Kim Kardashian troque ses Yeezy contre des Nike Air Max, internet disjoncte

Suite à une photo postée par Kim Kardashian, sur laquelle elle pose avec des Air Max 95, les recherches de la paire sur internet sont parties en flèche.

Kim Kardashian a posté une photo d'elle portant des Nike Air Max 95, et les fans se sont aussitôt enflammés.

Retournement de situation sur la planète des influenceurs milliardaires : Kim Kardashian, qui a longtemps porté des sneakers Yeezy en soutien à son ex-mari, Kanye West, s'est prise en photo… portant une paire de Nike. Il n'en fallait pas plus pour que les fans disjonctent : le post, publié sur Instagram, a littéralement fait exploser le réseau et les théories sur l'ancien couple.

D'alliés à concurrents

En effet, alors que la nouvelle copine de Pete Davidson posait encore il y a quelques jours des Yeezy, celle-ci apparaît maintenant avec des sneakers concurrentes. La raison de ce changement est simple : il y a quelques jours, Kim K. postait plusieurs photos d'elle, dont une sur laquelle elle portait les chaussures designées par Ye. Aussitôt, elle s'est faite attaquer sur les réseaux : "Connasse, enlève les putains de Yeezy et mets des trucs de Pete", peut-on ainsi lire par exemple. De quoi faire définitivement passer à Kim le goût des Yeezy.

A la grande surprise des fans, la milliardaire a ainsi partagé une nouvelle photo d'elle quelques jours plutôt, avec cette fois-ci des Nike Air Max 95 aux pieds. Un retournement de situation qui peut sembler mineur, mais que les fans n'ont pas manqué : pour certains, c'est une façon * * d'entériner la rupture avec Ye ( * * qui, par ailleurs, a quitté Nike pour Adidas) : un fan a ainsi écrit : *"attendez… Kim ne porte plus de Yeezy ? Wow, ce mariage est vraiment fini".* Et, de fait, les deux ex n'est plus aussi idéale qu'elle le semblait, avec les reproches récents qu'à adressé publiquement Ye à Kim.

L'influence spectaculaire de Kim K.

Effet secondaire de ce buzz : les recherches de Nike Air Max 95s ont augmenté de 210% dans les 15 minutes suivant la publication du post. Vingt-quatre heures plus tard, le site The Sole Supplier comptait l'explosion de ces recherches comme une augmentation de 2 400%. Un pic exceptionnel pour ce modèle classique datant de 1995, et qui prouve l'influence monumentale de Kim sur ses followers et le monde de la mode.

Comme quoi, les détails peuvent compter. Et étant donné l'attention que leur prête les Kardashian, qui en maîtrisent l'art, on peut supposer que cette photo n'est pas complètement un hasard…