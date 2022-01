Kid Cudi, nouvelle égérie Levi's, fait monter la température

Kid Cudi est le nouveau visage de Levi's, qui l'a choisi pour sa nouvelle compagne 501.

par Team Mouv'

A l'approche de son cent-cinquantième anniversaire, Levi's a décidé de lancer une nouvelle collection qui ré-interprète le modèle mythique de son jean 501, avec comme égérie Kid Cudi.

Alors qu'il vient d'annoncer que son prochain projet sera "sa plus belle oeuvre d'art", Kid Cudi dévoile une collaboration avec la marque américaine Levi's : la griffe a revisité ses célèbres jeans 501® ’90s, et a choisi le rappeur de Mr. Ragers pour incarner la collection, qui se dévoile dans une série de photos aussi belles que captivantes.

Entre nostalgie et renouveau

On y découvre l'artiste dans un style casual et pourtant chic et une ambiance intimiste, portant le fameux jean avec un cardigan... largement ouvert, permettant d'apercevoir le torse du rappeur. Un choix qui n'est pas passé inaperçu, et a fait monter la température dans pas mal de foyers. Un détail a particulièrement capté l'attention des fans : Kid Cudi a choisi un style de cheveux inattendu, aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Si vous êtes séduit par le look à la fois classe et branché du rappeur de 38 ans, le jean Levis 501® Original Fit Men’s de Kid cudi est disponible au prix de 89,50$; quant au cardigan, il vous coûtera 98$. Un style vintage qui nous fait replonger dans les années 1990, jouant sur la nostalgie.

Une collection simple et efficace, qui sait mélanger l'intemporel et les codes actuels de la mode : en un mot, une réussite.