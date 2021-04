Kanye : sa paire de Yeezy en vente aux enchères à plus d’un million de dollars

Ces chaussures uniques et iconiques pourraient bien battre le record de la paire la plus chère.

par Team Mouv'

Kanye, actuellement en plein divorce avec Kim Kardashian, risque de perdre gros dans la bataille judiciaire . Les séparations de milliardaires ça coute souvent très cher ! Mais Ye pourra peut - être se consoler grâce à la vente d’une de ses paires de chaussures iconiques .

Les Yeezy I estimées à plus d'un million de dollars

La célèbre maison de vente aux enchères Sotheby’s a annoncé que la paire de Nike Air Yeezy I de Kanye West était en vente . Estimée à plus d’un million de dollars, cette paire de sneakers noires montantes est un prototype des premières Yeezy . Le rappeur les a portées en février 2008 à l’occasion de sa mémorable performance sur la scène des cinquantième Grammy Awards. Il y avait interprété Hey Mama et Stronger.

Sotheby’s qualifie la Yeezy I de "l'une des baskets les plus prisées et les plus recherchées au monde" . La maison explique qu’avec la Air Yeezy II, cette paire est une des plus convoitées par les collectionneurs .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Point de départ de la marque

La Nike Air Yeezy 1 a lancé Yeezy. La marque de baskets et de vêtements est aujourd’hui évaluée à plusieurs milliards de dollars. Au départ lancée en collaboration avec Nike, Kanye se sépare de la virgule et rejoint Adidas en 2013 pour faire de Yeezy un modèle à part entière .

Évaluée à plus d’un million de dollars, ces sneakers pourraient battre un nouveau record du prix de vente pour une paire de chaussures de sport détenu pour l’instant par les Air Jordan 1. Les baskets étaient parties pour 615 000 dollars en 2020 .