Jul lance ses claquettes-chaussettes pour l’été

Jul vient de dévoiler les nouveaux produits de sa marque d'Or et de Platine.

par Team Mouv'

Au même moment que l'annonce de la sortie de son nouvel album qui sortira le 25 juin, Jul en a profité pour dévoiler des produits pour être frais tout l'été .

Grand fan du combo claquettes - chaussettes, comme beaucoup de monde ( il faut l'avouer ) , le rappeur marseillais a donc lancé une nouvelle collection d'Or et de Platine juste avant l'été . La gamme comprend donc 2 paires de claquettes : une Teva aux couleurs de l'OM, une Teddy en noir et blanc . Mais contrairement à un Kanye West qui ne vend que les claquettes, Jul dévoile un pack de chaussettes qui vont avec, un accessoire indispensable pour faire le ou la BG au soleil . Ainsi que la banane pour transporter son argent, ses clefs etc . Au niveaux des prix on est sur 29,90 euros pour les claquettes, 19,90 euros pour les chaussettes et 24,90 euros le sac banane .

J'suis dans l'game en claquettes

Jul - claquettes Teddy

Jul - claquettes Teddy d'Or et de Platine 2

Jul - claquette Teva

Jul - claquettes Teva 2

Pour trouver votre bonheur, rendez - vous sur le site d'Or et de Platine pour vous équiper pour l'été !