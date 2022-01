Jul dévoile sa collection "D'or et de platine" avec Reebok

L'OVNI Jul est fier de nous présenter sa collection en collaboration avec la marque Reebok.

Le rappeur et producteur Jul qui est à la tête de nombreux gros projets dont 13' Organisé et Le Classico Organisé, continue de produire plus que personne d'autre mais surtout de vendre .

Après avoir sorti son 26ème album solo en décembre dernier intitulé Indépendance ( certifié disque d'or récemment ) , l'ovni dévoile un tout autre projet, ce n'est pas de la musique mais de la sappe : sa collaboration avec la marque Reebok .

D'or et de platine de la tête aux pieds avec Reebok

Présentée fin novembre dernier, on pu découvrir qu'une collection D'or et de platine x Reebok allait bientôt débarquer .

Très imprégnée par l'univers de Jul, on retrouve les pièces de la collaboration : deux paires de sneakers, une Reebok Classic Leather Legacy AZ "Racing en Y" et une Reebok Premier Road Plus VI "Racing en Y", une casquette, un survêtement, un haut, un t - shirt, des chaussettes . . . qui sont désormais disponibles en boutique ou en ligne .

JUL CLASSIC LEATHER LEGACY AZ “RACING EN Y”

JUL REEBOK PREMIER ROAD PLUS VI “RACING EN Y”

Fier de cette connexion, le marseillais a partagé sur ses réseaux sociaux quelques images d'un point de vente d'un magasin Courir :

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le J fait une collaboration avec une grosse marque d'équipementier sportif . En effet, Jul s'était associé en 2020 à la marque japonaise Asics pour une paire à son effigie .