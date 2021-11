Jul annonce une collaboration Reebok x D'or et de Platine

Jul continue d'envoyer du lourd et annonce une collaboration inédite avec Reebok.

par Team Mouv'

Alors qu'il vient d'annoncer la sortie de son 26ème projet solo intitulé Indépendance, Jul en profite pour annoncer sa collaboration entre son label D'or et de Platine et Reebok.

Dans une vidéo qui correspond à l'esthétique de Jul, on découvre un vaisseau spatial en forme de Logo Reebok, et le J à l'intérieur qui nous présente les différentes pièces de la collab', avant de partir en moto.

Dans la collection très imprégnée par l'univers de Jul, on devrait retrouver deux paires de sneakers (une Reebok Classic Leather Legacy AZ et une Reebok Premier Road Plus VI), une casquette, un survêtement, un haut, un t-shirt... sans compter les pièces qui ne figurent pas dans la vidéo.

Il faudra être patient encore quelques jours avant de pouvoir découvrir l'intégralité des pièces et de pouvoir les acheter, Jul prévient : "Ça arrive bientôt".

Reebok Classic Leather Legacy AZ / Reebok X D'or et de Platine

Reebok Premier Road Plus VI / Reebok X D'or et de Platine