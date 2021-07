Jordan présente la collection des équipes de France de Basket

Jordan x Quai 54 une collection inspirée des motifs traditionnels d'Afrique de l'Ouest.

par Team Mouv'

Les Jeux Olympiques de Tokyo arrivent à grands pas et l'Equipe de France de Basket vient de dévoiler le look des ses joueurs et de ses joueuses . Les maillots officiels des Bleus représenteront le flow à la française . Ils sont signés Jordan et Quai 54, la grande compétition parisienne de basket - ball de rue . Cette collection est aussi composée d'autres vêtements stylés entre modernité et motifs traditionnels de l'Ouest du continent africain Avec ces graphismes, les sportifs ou les fans de mode vont surement se les arracher !

Une collection unique et moderne

“Cette année, nous avons créé un motif graphique ‘Quai 54’ inspiré des motifs traditionnels des tissus d’Afrique de l’Ouest”, explique Thibault de Longeville, co - fondateur du Quai 54 . “Nous voulions moderniser le look, ajouter une touche parisienne et finalement assortir l’énergie de l’événement et son incroyable communauté . ” Une collection de vêtements sportswear accompagne ce nouveau maillot : sweats à capuche, des T - shirts, des vestes, des lunettes et des shorts. Et bien sûr les fameuses paires de Air Jordan XXXV Low, la Air Jordan I Low et la Air Jordan V mid .

Quand le logo du jumpman rencontre le drapeau tricolore

"Le maillot reste dans la continuité des précédentes collaborations Jordan x FFBB qu'on a connu : sobre et élégant . Le design est efficace, à nous de l'être tout autant sur les parquets cet été . " souligne Evan Fournier, l'arrière & n°10 de l’Équipe de France masculine de basketball . C'est sur qu'avec un look aussi stylé, les Bleus peuvent arriver sur le terrain avec confiance . On espère que ça va leur porter chance pour les JO .

C'est avec un honneur particulier que Marine Johannès, arrière et n°23 de l’Équipe de France féminine de basketball va porter le maillot du drapeau bleu blanc rouge . "Représenter son pays est toujours une très grande fierté pour nous, le faire sous les couleurs de Jordan est encore plus particulier . On a hâte de porter ce nouveau maillot et de faire encore une fois briller les couleurs de la France" .

La collection Jordan x Quai 54 sort le 8 juillet à la Maison de l'innovation de Paris et le 10 juillet sur le site de Nike . Pour la collection de maillots et de vêtements français, il faudra attendre le 3 juillet .