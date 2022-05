Jacquemus x Nike : la collab' arrive

Jacquemus et Nike ont dévoilé les premières images de leur collaboration.

par Team Mouv'

Jacquemus a annoncé une collaboration avec Nike pour une collection exclusive et a dévoilé les premiers visuels de celle-ci.

Simplicité, légéreté, sensualité

Ce lundi 16 mai, Simon Jacquemus a dévoilé par surprise sur son compte Instagram, une courte vidéo teaser, épurée et minimaliste (à l'image de sa marque), révélant une collaboration avec la marque à virgule, pour une collection dont la sortie est prévue pour le 28 juin prochain "JACQUEMUS + NIKE OUT ON JUNE 28th EXCLUSIVELY ON JACQUEMUS.COM", après 3 ans de travail.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Si Simon Porte Jacquemus rêvait depuis toujours de s'associer à Nike, c'est enfin chose faite. Basée sur l'idée d'un vestiaire sportif, inspiré des courts de tennis, cette collaboration entre le géant du sportswear et le designer français hype d'ores et déjà les fans de mode qui, dès l'annonce, ont fait part de leur excitation.

Composé de 15 pièces "qui marient l'amour du Marseillais pour les activités de plein air à l'expertise de Nike dans la conception de vêtements techniques", selon les propos du créateur que rapportent Vogue, cette collection estivale a, quelques heures après l'annonce, offert un petit preview aux internautes.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Dévoilant une robe athlétique et dos nu, un moodboard nude et sportif, et pour la première fois, une paire de sneakers réinventée par Jacquemus, la collection devrait proposer des accessoires unisexe et "des vêtements de sport pour femmes aux détails sensuels et aux couleurs neutres, ainsi que ma propre interprétation de la Humara, ma chaussure Nike préférée", comme l'a indiquer Simon lui-même dans un communiqué.

Du sportswear donc, mais à la Jacquemus. De quoi créer l'événement.