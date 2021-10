Ikea lance sa collection de bobs, hoodies... en Europe

Ikea lance sa collection de bobs, t-shirt et tote bags sur le territoire européen.

par Team Mouv'

La célèbre marque de meuble suédoise a réussi à s'attaquer au marché textile . Après une première collection sortie au Japon, Ikea arrive à présent en Europe avec sa collection de vêtements et accessoires .

Une collection déjà iconique

Il y a un peu plus d'un an, Ikea sortait sa collection "EFTERTRÄDA" au Japon, et le succès a été immédiat : un engouement inattendu s'est développé autour des accessoires vestimentaires de la marque, qui se sont même revendus ( parfois à prix coûtant ) sur les sites de seconde - main tels que Vinted .

Ikea commercialise à présent cette collection en Europe, pour le plus grand plaisir des fashionistas du continent . On retrouve dans cette capsule un hoodie, un t - shirt, un tote - bag et un bob, qui, on le parie, va devenir iconique . Le tout aux couleurs jaunes et bleues d'Ikea, avec un rappel du matériau utilisé pour leurs mythiques sacs bleus .

Pour se procurer la collection, il faudra néanmoins être vif : celle - ci est disponible en quantité très ( très ) limitée sur le site du géant des meubles, ou au Ikea Paris Rivoli. Avis aux amateurs de la marque suédoise : la capsule va sans doute devenir un classique .