Hello Kitty x Nike Air Presto : la collab arrive

La paire de Nike Air Presto en collaboration avec Hello Kitty devrait arriver prochainement.

Nike x Bart Simpson, Nike x Uno, et d'autres encore... Les collaborations s'enchainent pour la marque au swoosh qui prévoit de sortir un nouveau design de la Presto, a l'effigie du chat le plus connu du monde.

C'est pour (très) bientôt

Alors qu'une première version limitée à 12 paires (exclusivement réservées aux "amis et familles") avait déjà vu le jour en 2004, à l'occasion du 30ème anniversaire d'Hello Kitty, Nike a souhaité redonner vie à cette collaboration Hello Kitty x Nike Presto près de 20 ans plus tard et celle-ci est prévue pour très bientôt.

Si des rumeurs circulaient plus tôt dans l'année 2021, évoquant la renaissance d'une version moderne de la paire, voilà que la nouvelle a été confirmée et officialisée pour une sortie prévue courant mai 2022.

Designée avec un tout nouveau coloris, les premières images dévoilent une chaussure entièrement bleue et blanche, sur laquelle les logos d'Hello Kitty sont dispersés. Mais ce n'est pas tout puisque la boite a également été personnalisée à l'effigie du personnage japonais avec un swoosh également bleue, noué avec le fameux ruban rouge.

Prévue pour le 2 mai 2022 sur le site de Nike, la paire devrait se vendre au prix de 140$.