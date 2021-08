Havaianas et A Bathing Ape annoncent une collab’ exclusive

Les tongs Havaianas et la marque A Bathing Ape la collab' improbable !

par Team Mouv'

On connait tous ces tongs mythiques directement venues des plages de Rio de Janeiro et les sweats à capuche de luxe que le monde entier s'est arraché. Imaginons maintenant que les deux firmes, Havaianas et BAPE, s'associent pour créer des tongs streetwear ? Si l'idée est plus qu'originale, c'est un pari réussi ! Prêt pour être stylé même en tongs ?

Deux marques incontournables

Les fameux modèles de tongs appelés Tradi Zori et la Top ont été réinventées avec l'imprimé camouflage de BAPE qui a fait son succès . Comme l'explique la directrice marketing d'Alpargatas, Fernanda Romano : "Le streetwear est essentiellement associé aux sneakers ; mais nous voulons changer cela . " La marque brésilienne et celle venue tout droit du japon partagent de nombreux points communs : "ils existent dans les rues, ils sont polyvalents et ils sont si omniprésents que tout le monde peut les reconnaître instantanément . " Les tongs brésiliennes deviennent un objet fashion qui va surement faire le buzz .

Des tongs street - wear de luxe

La collection capsule sera disponible dans le monde entier le 9 août 2021 sur Havaianas . com et dans une sélection de points de vente et sur Highsnobiety . com . Pour le modèle TradZori en blanc et gris acier il faudra compter 100€, et pour la Top en trois couleurs ( rose, marine ou vert ) pas moins de 55€ .

Havaianas X BAPE

Havaianas X BAPE

Havaianas X BAPE