DJ Snake rejoint l'écurie Puma

DJ Snake a annoncé qu’il rejoignait Puma, pour en devenir ambassadeur global.

par Team Mouv'

Nouvelle grosse signature pour Puma, mais cette fois il ne s’agit pas d’un footballeur . DJ Snake rejoint la marque de streetwear allemande, pour en devenir un nouvel ambassadeur .

Après Booba, Alonzo, PLK, Shay ou encore Rilès, Puma s’attache les services du DJ français le plus influent de ces dernières années. Un joli coup pour encore affirmer l’implantation de la marque dans la culture populaire, en France mais aussi dans le monde, tant l’influence de DJ Snake est sans frontière .

Faire renaitre les Puma Mirage

Dans un communiqué, Puma annonce que DJ Snake "sera l’ambassadeur global de la nouvelle franchise de sneakers Puma, les Mirage" . Dans la vidéo annonçant cette collab, on voit le DJ porter une paire de Mirage, un modèle apparu il y a plus de 50 ans et depuis tombé aux oubliettes, qui pourrait bien avoir le droit à un relooking .

"Je suis passionné par la mode et les sneakers, pouvoir rejoindre la famille Puma est un grand accomplissement . [ … ] Je soutiendrai la franchise Mirage, en apportant une nouvelle perspective à l’un de mes modèles préférés" a ajouté DJ Snake . Les nouveaux modèles de Puma Mirage devraient être disponibles dès le lundi 22 février 2021 .