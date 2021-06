Diplo se met à nu pour présenter sa collab avec Crocs

La marque de sabot revient pour un nouveau tour pour une collab avec Diplo.

par Team Mouv'

Dans la catégorie des collabs insolites, la marque Crocs est de loin celle qui gagne haut la main : après KFC, Nike, Justin Bieber ou encore Vladimir Cauchemar, Crocs revient avec une nouvelle égérie le temps d'une collab et c'est Diplo qui est à l'honneur .

Une promo sans artifices

Pour cette nouvelle collab haute en couleur, Crocs s'est associée avec le producteur, Dj . . .Diplo qui a collaboré avec les plus grands comme Shakira, Kid Cudi, Bruno Mars, ou encore Snoop Dogg . Avec sa personnalité extravagante, Diplo semble une égérie parfaite pour collaborer avec Crocs . C'est sur Instagram que la marque a annoncé la nouvelle, de même pour le producteur qui a su marquer le coup à sa manière : en posant entièrement nu avec pour seul élément sa paire de crocs personnalisée, le tout dans un décor bucolique . On notera le clin d'œil au jardin d'Eden et la feuille de vigne .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Comme annoncé sur leurs posts respectifs, la collab sortira le 8 juin prochain et un live stream sur Twitch sera également au programme avec un jeu concours pour gagner sa paire Crocs x Diplo . Comme le rapporte Hypebeast, la paire sera vendue entre 50 et 70 dollars .

Un thème psychédélique

Comme en atteste les photos détaillées du modèle, cette collab s'inspire d'une esthétique très psychédélique : mélange de couleur vives, champignons en 3D et pour la touche bonus, les sabots réfléchissent dans l'obscurité pour une ambiance Woodstock .

Collab Crocs x Diplo (Crocs)

Collab Crocs x Diplo (Crocs)

Collab Crocs x Diplo (Crocs)

Collab Crocs x Diplo (Crocs)

Un modèle très extravagant que seul les plus aguerri . e . s oseront ajouter à leur garde - robe pour un look complètement trippant .