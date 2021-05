Dior x Air Jordan 1 : bientôt des nouveaux coloris ?

La collab Dior x Air Jordan 1 pourrait bien revenir avec de nouveaux coloris selon la rumeur.

C'était la ( bonne ) surprise de l'année 2020 : une connexion inattendue entre le luxe français et la basket américaine . La maison haute couture Dior s'associait avec l'équipementier sportif mondialement connu Nike pour créer une Air Jordan 1 inédite . Plus qu'une simple chaussure, cette Air Jordan rassemble l’intemporalité de la chaussure ainsi que le style emblématique de la Maison Dior .

Un retour pour 2021 ?

Comme le rapporte Hypebeast, la rumeur d'un retour de la Air Jordan 1 “Air Dior” pourrait bien devenir réalité et avec des nouveautés comme quatre coloris supplémentaires . Seulement la rumeur a rapidement été démentie par Jaysee Lopez qui annonçait 3 coloris uniquement tels que “Chicago” “Royal” et “Noir et blanc” . Ces informations sont à prendre avec précautions car pour l'instant ni Dior ou Nike n'a confirmé de telles affirmations, ni même si la collab sera bien de retour .

Une chose est sûre, si ces informations s’avèrent être justes, il suffira de quelques semaines pour en avoir le cœur net . En attendant, gardez l’œil ouvert !