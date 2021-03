Com-Eight : la marque de streetwear débarque au Citadium Caumartin

Après l'ouverture de son shop en ligne, la marque Com-Eight débarque au Citadium de Caumartin pour le mois de mars !

par Team Mouv'

En octobre, on annonçait le grand retour de Com - Eight, la marque de streetwear imaginée initialement par Joey Starr en 1998 et reprise depuis par un groupe de millennials . Après le lancement de son site en ligne en fin d'année 2020, la nouvelle collection Com8 débarque au Citadium de Caumartin, du 1er au 28 mars !

Ce pop - up shop permettra à la marque de dévoiler "son vestiaire 90's revisité par Lenny Guerrier : le t - shirt, le crewneck, le hoodie, le jogging, la casquette et les chaussettes, qui composent l’uniforme streetwear par excellence" . On vous laisse découvrir les différents produits qui sont actuellement disponibles dans la boutique :

Casquette Com-Eight

Jogging Com-Eight

Sweatshirt Com-Eight

Chaussettes Com-Eight

La marque "Com - Eight" dont le nom vient en fait du mot "comète", a célébré ses 22 ans en octobre dernier . Une chose est sure, Com8 est bien de retour, et ça, ça fait plaisir !