COLORS collabore avec New Balance autour d'une sneakers

COLORS et New Balance s'allient autour d'une nouvelle 327.

par Team Mouv'

Depuis 2016, le studio COLORS, basé à Berlin, invite les internautes à découvrir de nouveaux artistes émergents à travers des vidéos de live dans leurs décors unicolores. Aujourd'hui le média possède plus de 5 millions d'abonnés et a décidé de se lancer dans d'autres secteurs en parallèle de la musique.

COLORS x New Balance

Comme on le sait, l'univers de la musique est très proche de celui de la mode. C'est donc sans grande surprise que le studio berlinois s'est lancé dans le textile. La marque COLORS développe des produits allant du simple T-shirt au Sweat-shirt en passant par des casquettes. Une large gamme, qui s'agrandit désormais avec des sneakers.

Le 24 novembre le célèbre studio a annoncé une collaboration avec New Balance autour de la désormais classique 327. Disponible depuis le 26 novembre ce modèle existe en deux coloris, un noir et un blanc/crème/écru. En plus de ces couleurs, cette 327 possèdera une tige élaborée, des logos COLORSxSTUDIOS sur la languette et le talon un effet speckle noir sur la semelle vintage.

Pour posséder cette paire il vous faudra dépenser 120 euros. Un beau cadeau de noël à acheter pour tous les fans de sneakers et de COLORS studio.