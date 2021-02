Beyoncé lâche son nouveau drop Adidas x IVY Park avec sa fille et Gucci Mane

Le nouveau drop d'Ivy Park de Beyoncé pour Adidas arrive le 19 février. Et la chanteuse n'a pas hésité à faire pose sa fille de Blue Ivy pour cette collection hivernale surnommé "Icy Park". Et à 9ans, elle a déjà tout d'une grande.

par Team Mouv'

Pour la nouvelle collection Adidas x IVY Park par Beyoncé, la star et sa fille ont fait un duo parfait . La jeune Blue Ivy avait déjà crevé l'écran à plusieurs reprises dans des clips de sa mère mais cette fois - ci, elle joue les mannequins pour cette collab Adidas X Ivy Park, la troisième pour Beyoncé et l'équipementier allemand .

Telle mère, telle fille

Sans surprise, Beyoncé et Blue Ivy forment un duo naturel et impressionnant . L'aisance de l'enfant devant l'objectif a fait la fierté de sa grand mère, Tina Knowles, qui a livré une anecdote sur la présence de sa petite fille sur ce shooting dans un post Instagram . "Elle s'est incrustée dans ce shooting . Non, elle n'était pas supposée y être ! Elle traînait là et elle s'est habillée et je suppose qu'elle s'est dit : "Je vais vous montrer de quoi je suis capable" . J'aime ce esprit agressif" s'amuse t - elle . Vérité historique, ou fierté de grand mère ? En tous cas, les images sont superbes, comme la collection .

Une collection urbaine et ambitieuse

Cette nouvelle collaboration est donc la 3ème fournée sortie dans le cadre du partenariat Ivy Park, entre Queen B et la marque aux 3 bandes. La collection se veut urbaine et alpine avec des silhouettes hivernales et une gamme de vêtements riches en accessoires pour laisser de la place à la créativité et à l'expression .

Pour pousser le concept encore plus loin, cette collaboration est soutenue par une campagne multimédia qui vise à inspirer la créativité, l'individualité et l'imagination. "IVY Park invite tout le monde à penser en dehors des normes" affirme la marque .

Pour incarner cette liberté, Adidas c'est tourné vers des personnalités comme Gucci Mane ou la mannequin Hailey Bieber.

Gucci Mane pour Ivy Park X Adidas (D.R/Adidas)

Des chaussures !

Parmi toutes ces nouveautés, les amateurs de baskets auront le plaisir de retrouver 5 nouveaux styles IVY Park Ultra Boost, Forum Lo, Forum Mid et des Supers Sleeks. Il y a même des bottes avec une design plutôt cool .

Adidas X Ivy Park (D.R)

