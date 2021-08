Beyoncé et Jay-Z, nouvelles égéries de Tiffany & Co

Beyoncé et Jay-Z sont les égéries de la nouvelle collection de bijoux appelée "About Love" de Tiffany & Co.

par Team Mouv'

L'annonce n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux : Jay - Z et Beyoncé sont les visages de la nouvelle collection "About Love" de la marque de joaillerie américaine Tiffany & Co .

Les Carters et les carats

Dans un post Instagram du lundi 23 août, la firme de luxe montre le teaser de sa nouvelle collection . Dans la vidéo on découvre le couple le plus puissant de la planète dans un salon, où trône une toile du peintre afro - américain Jean Michel Basquiat . Cette œuvre du même bleu ciel emblématique de la marque Tiffany & Co . , s'appelle "Equals Pi" . Elle fait partie de la collection privée de l'entreprise américaine et n'a jamais été révélée au public .

Comme le souligne le magazine Elle, Queen Bey joue au piano le célèbre morceau Moon River tiré du film Breakfast at Tiffany’s avec Audrey Hepburn . Habillée d'une magnifique robe noire elle a autour du cou le fameux diamant jaune de Tiffany & Co . et devient donc la première femme noire à le porter .

Pour Alexandre Arnault, le vice - président exécutif chargé des produits et de la communication, "Beyoncé et Jay - Z sont la quintessence de l'histoire d'amour moderne . En tant que marque qui a toujours défendu l'amour, la force et l'expression de soi, nous ne pouvions imaginer un couple plus emblématique pour représenter au mieux les valeurs de Tiffany . Nous sommes honorés que les Carter fassent partie de la famille Tiffany . " La classe !