Beyoncé et Adidas dévoilent la nouvelle collection Ivy Park spéciale Saint-Valentin

Beyoncé x Adidas offrent une nouvelle collection Ivy Park sous le signe de l'amour.

par Team Mouv'

Pas de nouvelles de sa musique mais des nouvelles de sa marque Ivy Park ! Et oui, Beyoncé se fait discrète mais revient pour nous dévoiler sa toute nouvelle collection Ivy Park x Adidas sous le signe de l'amour en cette Saint - Valentin qui approche .

Du beau monde pour présenter la collab du love

Après avoir mis en scène sa fille et Gucci Mane, ou encore la sortie d'une collection "far west", Queen B et la marque aux trois bandes reviennent avec une nouvelle collection ambitieuse célébrant l'amour . La collection Ivy Heart arrivera en ligne sur le site d'Adidas dès le 9 février et sera disponible en magasin le 10 février .

Pour cette nouvelle collection, gros casting pour la campagne puisqu'elle est incarnée par Karrueche Tran, Troye Sivan, Naomi Watanabe, Shu Pei et Tyson Beckford .

Pour ce qui est de la collection dévoilée avec quelques images sur les réseaux sociaux de la marque Ivy Park, on y découvre des pièces plutôt hivernales piochant toutes dans une palette de nuances rouges, des pointes de rose pour rappeler la couleur de l'amour et de la passion avec diverses matières .

Qui va craquer sur ces pièces mignonnes ?