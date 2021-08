Beyoncé dévoile la nouvelle collection "far west" Ivy Park x Adidas

Beyoncé et sa marque Ivy Park collabore avec Adidas.

par Team Mouv'

Depuis 2019, Beyoncé et sa marque Ivy Park multiplient les collab avec Adidas . Après une collection de swimwear il y a quelques semaines, voilà qu'elle drop une gamme Rodeo. La chanteuse se reconnecte à ses racines texanes et nous emmène dans l'univers des cowboys modernes .

Grillz, basket et lasso

Le site Adidas explique que cette collab' "célèbre l’histoire souvent négligée des cowboys et cowgirls noirs et leur influence et impact continus sur le rodéo américain". Beyoncé enflamme ( réellement ) le spot publicitaire habillée d'un body moulant, d'une paire de cuissardes et bien sûr d'un chapeau de cowboy .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Ici, les imprimés vache se mélangent aux joggos colorés . On retrouve dans cette collection capsule : 58 pièces de vêtements pour femmes et unisexes, cinq chaussures et 13 accessoires . Niveau sneakers, il y a les Adidas UltraBOOST, IVP Forum Mid et les très attendues Sleek Super avec une semelle très très épaisse . La marque de sport explique que c'est "__une version contemporaine et rafraîchissante des vêtements western classiques . "

Un western 2 . 0

Dans cette vidéo on découvre la chanteuse R & B Snoh Aalegra, la mannequin Paloma Elsesser, la star de la country Orville Peck, une championne de lasso Emily Diana Alba, et les rappeurs texans Monaleo et Tobe Nwigwe. L'extrait met aussi en lumière l'acteur Glynn Turman, connu pour ses rôles dans Fargo, The Wire, How to Get Away With Murder et bien sûr Cooley High . Plusieurs fois primé pour le grand écran, il est aussi un cavalier et champion de rodéo . Dans cette séquence, il met en avant l’importance des cowboys noirs dans la colonisation de l’Ouest américain .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Cette gamme de vêtements signés Queen Bey sera dispo sur adidas . com le 19 août pendant 24 heures seulement . Hi ha !