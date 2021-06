Balenciaga et Crocs s'associent pour des sabots à talon

Balenciaga et Crocs allient leurs différentes visions de la mode pour proposer ces étonnants sabots à talon.

par Team Mouv'

Dévoilée lors de la récente présentation de la collection "Balenciaga Clones" du printemps 2022 de Balenciaga, la maison révèle les premières images de sa collaboration avec Crocs. Les deux marques sont des habituées de ce genre de capsules très remarquées : Balenciaga x PlayStation, Diplo x Crocs, Nike x Crocs, Crocs x Justin Bieber .

En alliant leurs visions pourtant antagonistes, la gamme audacieuse de chaussures s'appuie sur la vision fantaisiste du directeur artistique de Balenciaga, Demna Gvasalia, avec cette réinvention des sabots en mousse emblématiques . Le modèle phare de cette collaboration est sans aucun doute le sabot à talon aiguille, qui déforme le sabot pour lui donner un look plus élevé grâce à un talon noir . Balenciaga et Crocs ont également travaillé sur des bottes surélevées et montantes jusqu'au genou .

Les sabots à talon aiguille et les bottes sont disponibles en vert, gris et noir et sont subtilement marquées "BALENCIAGA" .

Aucune information sur la sortie de la collaboration Crocs "Balenciaga Clones" n'a encore été communiquée .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix