Balenciaga vend une paire de sneakers crado à 1850 euros

La nouvelle paire de Balenciaga, les sneakers "Paris", fait réagir les internautes.

par Team Mouv'

Mais que se passe-t-il chez Balenciaga ? C'est la question que se posent des dizaines d'internautes ayant découvert le dernier modèle proposé par la marque, au goût plus que douteux selon certains.

Une paire qui ne laissera pas indifférent : la dernière création de Balenciaga, les sneakers "Paris", a été dévoilée récemment. Et celle-ci ne vous laissera sans doute pas indifférent. En effet, la paire a fait scandale aussitôt dévoilée, à cause du contraste entre le prix et le look des chaussures.

Une paire qui déclenche l'hilarité

En effet, pour ces sneakers pré-déchiquetées, qui vous feront sans aucun doute ressembler à un ado ayant trop traîné au fond de la cour du collège, il faudra tout de même débourser près de 1850€, soit le prix de plus de 300 kebab (oui, on a compté). Cerise sur le gâteau : la paire s'appelle "Paris", ce que chacun peut interpréter comme il le souhaite, mais qui ressemble tout de même à un tâcle lancé aux habitants de la capitale française.

C'est hilares que les internautes ont découvert cette proposition de la marque : sur Twitter, les commentaires vont bon train, soulignant l'absurdité de ce design au prix démesuré. En effet, si la marque joue sur le côté abîmé de cette paire, il semble qu'il suffise tout simplement d'aller en festival avec une paire de Converse blanche pour obtenir un résultat similaire, sans débourser trois loyers.

Bref, une nouvelle idée étrange de la marque qui n'en est pas à son premier coup d'éclat dans le domaine. Mais après tout, s'il y a offre, c'est qu'il y a demande...