Balenciaga sort une collection spéciale Simpsons

Lors de la fashion Week à Paris, Balenciaga a suscité la surprise en faisant défiler, dans un épisode spécial, les Simpsons. La collection est désormais disponible.

par Team Mouv'

Après avoir diffusé un épisode spécial pour dévoiler leur collection, Balenciaga x The Simpsons, c'est disponible !

Après avoir conquis la Fashion Week de Paris avec son épisode des Simpsons, Balenciaga a honoré le défilé en sortant une capsule d'articles . Toutes les pièces de la collection font référence à l'épisode, avec Marge, Homer, Bart, Lisa et Maggie - ainsi que Snowball et Santa's Little Helper - portant tous des pièces Balenciaga de la saison dernière .

La collab présente une capsule avec des vêtements et des accessoires en pièces graphiques qui incluent tout le casting principal des Simpsons _ ( _Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie ) dans différentes pièces de la marque avec une gamme de couleurs qui varient entre noir, bleu, blanc et jaune . Le graphique est imprimé sur les divers articles, d'un blouson aviateur à des sweats à capuche, des tee - shirts, des casquettes, des porte - clés, ainsi que des porte - monnaie . Les prix commencent à 150 euros pour les t - shirts enfants, jusqu'à 1 850 euros pour le bomber qui est déjà très en vogue .

Bomber Balenciaga x Simpsons (Balenciaga)

Sac Balenciaga x Simpsons (Balenciaga)