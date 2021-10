Balenciaga fait défiler les Simpsons pour sa nouvelle collection

Balenciaga invite les Simpson pour la Fashion Week.

par Team Mouv'

Après une apparition dans Fortnite, Balenciaga révèle une fois de plus son amour pour la pop culture et signe cette fois - ci avec les Simpsons . Un crossover qu'on aurait jamais imaginé : tous nos habitants préférés de Springfield débarquent sur le catwalk Printemps/Été 2022 de Balenciaga!

"Ouh Pinaise" Homer défile

Demna Gvasalia, le directeur artistique de Balenciaga a frappé fort pour la Fashion Week Printemps/Été cette année . Il a créé un faux tapis rouge pour faire défiler les mannequins, et il a aussi réservé une surprise : une projection d'un épisode inédit des Simpsons qui défilent pour Balenciaga . L'univers du luxe côtoie pour notre plus grand plaisir les habitants fans de bière Duff .

Au menu : un bon cocktail de dérision sur les français et de nombreux clins d'oeil à l'univers parfois impitoyable de la mode ! Dans ce court métrage de 10 minutes on suit les aventures d'Homer qui cherche absolument à offrir à Marge pour son anniversaire une robe à épaulettes signée . . . Balenciaga bien sûr ! Ses aventures vont le mener lui et les autres anti - héros de Springfield sur le défilé de parisien .

Une séquence à découvrir avec : le chef Clancy Wiggum en talons, Lisa sur le catwalk, Patty et Selma Bouvier en mode luxe, Moe, Sherri et Terri, ou encore Smithers qui se laisse tenter par une robe flamboyante ! La vidéo est déjà culte avec l'apparition hilarante et ironique d'Ana Wintour, sans oublier la venue de Kanye et Kim ! Un épisode spécial luxe à voir ci - dessous :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix