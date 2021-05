Avnier x Arena présentent leur collection "DRIP" avec une campagne manga

Avnier collabore avec la marque de natation Arena pour une collection exclusive inspirée de l'univers manga.

par Team Mouv'

C'est une rencontre intéressante entre deux marques et deux époques, Avnier la jeune marque créée par Orelsan, et Arena marque dédiée au sport et culte des années 90 . Les deux marques unissent leurs forces et leurs univers pour présenter une nouvelle collection exclusive intitulée DRIP. La collection est disponible depuis ce jeudi 6 mai .

La rencontre de deux mondes

Influencés par l’esthétique classique et nostalgique d’Arena dans les années 90, ainsi que son savoir - faire technique, OrelSan et Sébastian Strappazzon, les fondateurs d’Avnier, ont collaboré avec la marque de natation iconique pour créer une collection hybride, à la croisée des chemins entre swimwear et streetwear pour créer un vestiaire unisexe technique et moderne .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Plongée au coeur de l'univers manga

Pour mettre en lumière leur collection "DRIP ! " Avnier et Arena se sont inspirés des mangas et animés Shonen liés à des pratiques sportives, comme Slam Dunk pour le basket, Captain Tsubasa ( Olive et Tom ) pour le foot ou encore Prince of Tennis . En collaborant avec le mangaka Mochi pour présenter la capsule en affiches d’animés japonais, Avnier continue de mettre en avant les techniciens de l’ombre de la culture, tout en s’appuyant sur la passion d’OrelSan pour les mangas .

Campagne manga Avnier x Arena (2021)

AVNIER X ARENA - Lookbook de la collection