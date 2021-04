Avnier : la marque d'Orelsan dévoile sa nouvelle collection

Avnier dévoile sa toute dernière collection qui met à l'honneur les techniciens du spectacle.

par Team Mouv'

Avnier c'est la marque de mode créée par Orelsan et Sébastian Strappazzon en 2014 . Inspirés par leur travail dans la musique, le cinéma et le design ainsi que par les métiers techniques associés, ils cherchent à développer des produits utiles, performants et durables issus de ces univers professionnels .

Pour sa nouvelle collection, la SS21, Avnier innove une fois de plus et a décidé de mettre en avant les techniciens du spectacle . En effet, l'équipe d'Avnier est allé rendre visite à 6 techniciens de métiers différents qui ont travaillé sur la tournée d’Orelsan, pour mettre en lumière ces personnes de l’ombre, leur travail et ce qu’ils font en attendant la reprise des concerts .

En plus de la nouvelle collection de sa marque, Orelsan aura son documentaire sur Amazon Prime Video Orelsan qui sera réalisé par Clément Cotentin ( Bloqués ) , le frère du rappeur et fera partie du casting du prochain film Astérix.