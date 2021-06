Angèle nouvelle égérie de la collection été de Chanel

Angèle est la star de la collection "Coco Beach' de Chanel.

par Team Mouv'

Angèle est la muse de Chanel depuis 2020, elle avait notamment fait partie de la campagne eyewear de la maison de luxe aux côtés de Pharrell Williams, Margaret Qualley, Sébastien Tellier et Isabelle Adjani . Chemise, maillot de bain, bob, l'été s'est immiscé dans la haute couture, et c'est la chanteuse qui en est l'égérie . La jeune bruxelloise est maintenant le visage de la collection balnéaire : Coco Beach 2021 . La vidéo dévoile Angèle et son aura pure en train de déambuler sur le sable au son du très beau Soul Alphabet de Colleen.

Des vêtements qui collent avec l'image d'Angèle

Des pièces légères où l'on peut facilement bouger : parfait pour l'été . Cette libération du corps de la femme est la valeur principale de la maison Chanel . Cette philosophie colle plutôt bien avec la personnalité d'Angèle, et elle le dit haut et fort à la maison de luxe : " Cette collection me correspond totalement : dans la célébration d’une allure libre, décontractée, dans la joie de vivre qu’elle dégage . Rien n’est plus important pour moi que d’être confortable . Comme c’est une collection d’été, ça donne de l’espoir, on a déjà envie d’y être "

Une collection surf et cocotiers

L'idée de créer une collection beachwear vient de feu Karl Lagerfeld qui s'inspirait des destinations phares de Gabrielle Chanel . Cette année Virginie Viard, l'actuelle directrice artistique de la maison, réinvente cette collection de Prêt - à - Porter avec un esprit très hawaïen : motifs mythiques de camélias et inspiration surf . Chanel invite à faire le grand plongeon .