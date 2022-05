Alonzo tacle Phillipp Plein : "c'est de la merde en barquette"

Alonzo n'est visiblement pas un grand fan de Philipp Plein et le fait savoir.

par Team Mouv'

Si le prêt-à-porter de Philipp Plein était, il y a quelques années, très apprécié des rappeurs, ce temps est désormais révolu. Après Lacrim, c'est au tour d'Alonzo d'afficher son avis, sans langue de bois, sur la marque du styliste allemand.

"Philipp Plein ? J'préfère être tout nu"

En pleine promotion de son prochain et 7ème album Quartiers nord, qui devrait voir le jour le 20 mai prochain, Alonzo a été l'invité du média Lacrem TV. À cette occasion, le rappeur adepte des beaux vêtements, a pu classer, dans diverses catégories, ses marques préférés, jusqu'à celles qu'il ne porte jamais et le Capo dei Capi ne mâche pas ses mots à leurs propos.

Très prisé dans le milieu fût un temps, le rap game fustige désormais Philipp Plein. Et pour preuve, après Lacrim qui s'en est pris à de nombreuses reprises à la marque et son créateur, lui reprochant son ingratitude et ses pratiques de vente, Alonzo a lui aussi déclaré lors d'une interview, préférer ne rien porter que de se vêtir de Philipp Plein "Philipp Plein, je préfères être tout nu. Voilà. Je ne te mens pas, j'ai du avoir une ou deux pièces mais à part ça, franchement, je t'avoue, c'est tellement vulgaire cette marque. C'est de la merde en barquette."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Un avis honnête de la part du membre des Psy 4 de La Rime, qui traduit de la décadence de la marque aux yeux de ceux qui la chérissait auparavant.