Aimé Leon Dore : la marque tease sa nouvelle collection avec DJ Premier aux platines

Aimé Leon Dore continue d'imposer son style, cette fois-ci en musique.

par Team Mouv'

L'une des marques de streetwear les plus branchées du moment, Aimé Leon Dore, vient d'annoncer sa nouvelle collection printemps - été 2021 . Très créative, la marque se démarque par ses initiatives audacieuses, notamment avec sa collab avec Clarks, dont Nas était l'égérie .

Back to basics

Cette fois - ci, elle revient de plus belle et marque le coup avec une icône du hip - hop us : Dj Premier, un des plus grands producteurs qui a façonné le genre et collaboré avec les plus grands artistes comme Biggie, Tupac, Kanye West, Jay - Z, Mobb Deep . . .Un retour aux sources avec cette nouvelle collection, qui vient légitimer la crédibilité de la marque, car le streetwear est né de la culture hip - hop . C'est donc DJ Premier qui honore le lancement officiel de la collection à travers un clip dans lequel lui et sa bande de musiciens partagent un boeuf musical d'une minute dans un studio . Tous sont habillés de la marque, de la tête aux pieds : Dj Premier qui ouvre le clip, porte un sweat à capuche avec l'inscription "Leon" .

Pas plus d'infos sur la date de sortie de ce nouveau drop, si ce n'est un "coming soon" . Restez connectés pour découvrir les nouvelles sapes du talentueux créateur Teddy Santis .