Adidas x South Park : une paire hommage à Towelie arrive bientôt

Une paire South Park x adidas Towelie en hommage au personnage de Towelie (Servietsky en VF) arrive pour célébrer l'usage des drogues récréatives aux Etats-Unis.

Adidas ne cesse de cumuler tous types de collaborations : séries, personnages cultes, pop culture, musique . . . . l'équipementier aux trois bandes surprend avec une nouvelle paire à venir dédiée à l'univers de South Park. La série culte de Trey Parker et Matt Stone diffusée depuis 1997 a le droit à son modèle !

Satirique, ironique et décalée comme jamais illustrant la société américaine, la série d'animation pour adultes a marqué les esprits à travers ses personnages emblématiques, entre autres Eric Cartman, Stan Marsh, Kyle Broflosky, Kenny McCormick, Butters Stotch, leurs parents, les personnalités parodiées et on en passe .

Parmi elles et celle qui fait l'objet de la paire dédiée : Towelie ou Servietsky en version française . Le personnage est une serviette d'apparence normale et intelligente mais en réalité accro aux drogues douces . Cette paire est réalisée à l'approche du 4/20 à prononcer "four twenty" qui a lieu le 20 avril soit une fête américaine pour célébrer l'usage des drogues récréatives .

La paire est une adidas Campus à l'effigie de Towelie : recouverte d'un tissu spongieux violet comme la serviette, ses yeux ronds sur la languette, logo du la série et adidas bien évidemment . Spécificité de la paire : au contact des rayons UV, elle arbore les effets de Towelie lorsqu'il consomme de la drogue .

La date de sortie ou le prix de cette drôle de paire n'ont pas encore été donnés .

