Adidas x Lena Situations : la collection féminine dévoilée

Une nouvelle collection capsule de vêtements et de chaussures destinées aux femmes, dont l’égérie n’est autre que Lena Mahfouf aka Lena Situations.

par Team Mouv'

Adidas dévoile pour la saison automne/hiver 2021, "Step into You", sa nouvelle collection de vêtements et de chaussures conçue pour encourager les femmes à s'exprimer librement, selon leurs propres codes . Pour la représenter, la marque a choisi son ambassadrice Lena Mahfouf aka Lena Situations .

Une collection inspirante et authentique

Inspirée du style des années 2000, cette collection comprend des pièces à la fois contemporaines et confortables qui s'intégreront parfaitement à toutes les garde - robes, ainsi que deux modèles de chaussures, l’iconique Forum proposée dans 2 versions ( Bold ou classique ) ou encore la toute nouvelle Ozelia .

Cette collection cherche à favoriser l'expression de soi et à permettre aux femmes de mettre en avant leur propre identité. C’est véritablement dans cette direction qu’adidas œuvre pour un monde plus inclusif et ouvert à la diversité . La campagne vise à encourager les femmes à prendre confiance en elles et à se soutenir, ainsi qu'à célébrer l'unité féminine.

La collection sera disponible sur le site adidas .

Lena Mahfouf x adidas

Lena Mahfouf x Adidas (adidas Originals)