Adidas x Lego : les premières images de la collab'

Une collaboration surprenante mais réussie !

par Geoffrey

On le sait Adidas ne compte plus le nombre de collaboration qu’elle a pu avoir ces dernières années . Souvent en collaboration avec d’autres marques de prêt à porter, ou de stars de la musique ou du cinéma, la marque aux trois bandes avait annoncé un partenariat qui en avait surpris plus d’un .

En effet Adidas a décidé de lancer une collaboration avec la marque de jouet Lego . Dès lors une imagination débordante s’est emparée des fans de la marque : Des chaussures en formes de cubes lego, des chaussures à monter soit même… ? Rien de tout ça dans les première images dévoilés par la marque qui reste sur une collab’ sobre mais très réussi .

Dans le cadre du programme A - ZX Adidas dévoile donc sa ZX 8000 en mode LEGO . On retrouve ici un upper alliant nylon et suede beige, contrasté par des touches de noir, de jaune, de rouge et de bleu, notamment sur un clip plastique sur le talon reprenant le célèbre système d’emboîtement LEGO .

Une paire disponible dès le 25 septembre sur le site d’Adidas pour 130€