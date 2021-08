Adidas vend Reebok pour 2,1 milliards d’euros

Adidas a annoncé ce jeudi avoir conclu un accord de vente.

par Team Mouv'

Comme l'indique l'AFP ce jeudi 12 août, la célèbre marque de sport allemande, va vendre sa filiale américaine Reebok pour 2,1 milliards d’euros à la société Authentic Brands Group . Après l’approbation des autorités compétentes, la transaction sera bouclée lors du premier trimestre 2022 .

C'est en février dernier que l’équipementier allemand avait annoncé la vente de sa filiale américaine . Pour rappel, Adidas avait racheté en 2006 Reebok, alors que la société était évaluée à 3,1 milliars d'Euros mais n’a pas su faire fructifier cette acquisition .

Dans un récent communiqué, Kasper Rorsted le président d'Adidas a déclaré : "Nous avons toujours apprécié Reebok et sommes reconnaissants pour les contributions de la marque et de ses équipes à notre entreprise"

De son côté Authetic Brands Group, firme new - yorkaise qui détient plus de 30 marques aussi variées qu'Airwalk, Elvis Presley, Juicy Couture, Voclcom, Shaquille O'Neal ou Forever 21 ajoute un équipemetier sportif historique à son catalogue . Jamie Salter, son fodateur et PDG Founder a lui déclaré : "C'est une étape importante pour ABG, et nous allons tout faire pour préserver l'intégrité de Reebok, son innovation et ses valeurs . "

Master P et l'ancienne star NBA Baron Davis, ne s'empareront donc pas de Reebok comme ils l'avaient un temps rêvé . . On est curieux ( et dubitatif ) de voir ce que ça va donner mais pour la firme qui a créé les icôniques Classic Leather, Club C ou la gamme Pump, une page se tourne . . .