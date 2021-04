Adidas va proposer des Stan Smith fabriqués en cuir de champignon

Une première dans le monde de la sneakers, Adidas va mettre en place des Stan Smith composées de cuir de champignon.

Le champignon est décidément plein de surprise, comestible, parfois hallucinogène . . . il intègre désormais le monde du textile et plus particulièrement de la chaussure .

Vers un avenir plus vert

En effet, le géant à trois bandes a annoncé il y a quelques jours sur Twitter, la création d'un modèle de Stan Smith en cuir composé à partir de champignon . Il s'agit encore d'un prototype, mais cette nouvelle démarche constituerait une alternative crédible au cuir animal . Comme le rapporte 20 Minutes, la Stan Smith Mylo, se compose d'un "substitut de cuir naturel et renouvelable obtenu à partir de mycélium" extrait d'une variété de champignon à la croissance ultrarapide . Ce nouveau modèle, dont la commercialisation est prévue "dans les douze prochains mois" sera introduit comme phase de test .

Un matériau révolutionnaire

C'est l'entreprise Bolt Threads, une start - up californienne engagée dans le développement de matériaux naturels pour le marché de la mode et l’industrie textile, à l'origine du mycélium utilisé par Adidas . Avec l'usage de ce cuir végétal, l'équipementier sportif entend poursuivre sa transition éco - responsable, pour rendre sa gamme de produits "de plus en plus durable".