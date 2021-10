Adidas sort une paire "Maman j'ai raté l'avion" pour Noël

A l'occasion de Noël, Adidas a décidé de sortir une paire aux couleurs de "Maman j'ai raté l'avion".

par Team Mouv'

Adidas Originals va sortir une paire spéciale de ses Forum Low. Aux couleurs du film Maman j'ai Raté l'avion, les sneakers sortiront à l'occasion des fêtes de Noël .

Adidas remet le couvert ! On connaît le talent de la marque pour des featurings épicés et toujours surprenants . A l'approche des fêtes de fin d'année, la célèbre marque au swoosh a décidé de sortir une nouvelle version de son emblématique Forum Low. Un coup de com' réussi, puisque les chaussures sont un doux rappel au mythique film de Noël .

Adidas Forum Low - Home Alone (Adidas)

Coup de com' réussi pour Noël

Les Adidas Maman J'ai Raté l'avion ne seront pas, rassurez - vous, ornées de boules de Noël . La marque a en effet choisi de faire dans le sobre avec une customisation légère de ses chaussures . Les couleurs, crème et rouge tirant sur le bordeaux, sont en effet les mêmes que les Adidas que portent le personnage du film, et on peut apercevoir quelques références discrètes, comme une petite maison, sur la paire . Mais globalement, à part des fausses marques d'explosion, la référence reste très subtile .

Adidas Forum Low - Home Alone (Adidas)

La paire s'accompagnera cependant de semelles à l'effigie des héros du film, ou reprenant des éléments clé de l'intrigue . Des accessoires de customisations seront également disponibles . Vendues pour le doux prix de 110$, les sneakers seront disponibles dès le 1er décembre 2021 .

Une collaboration réussi entre la marque au swoosh et la production de Maman j'ai Raté l'avion, qui risque de se retrouver sous de nombreux sapins ce 24 décembre . . .