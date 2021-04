adidas : l'icônique Stan Smith désormais éco-responsable

adidas poursuit ses efforts en matière environnementale et l'annonce avec la sortie de l'un des ses plus célèbres modèles, la Stan Smith, fabriquée via le procédé éco-responsable Primegreen.

par Team Mouv'

Tout est loin d'être parfait dans le monde du soulier de sport mais on sent depuis quelques mois un vrai vrirage chez les équipementiers pour produire leurs sneakers de manière un peu plus éco - responsable, au niveau de la fabrication comme à celui de la distribution .

On ne pourra pas reprocher à adidas d'être simplement un suiveur dans ce domaine puisque le fabricant allemand avait déjà lancé des processus de production plus écologiques pour ses baskets dès 2015 avec un modèle conçu avec Parley For The Ocean à partir de déchets plastiques marins recyclés . Mais avec la sortie de la Stan Smith Primegreen en 2021, adidas passe à une autre niveau en appliquant à l'un des ses modèles cultes un processus de fabrication, plus . . . . vert .

Cette version est donc composée d’une tige en Primegreen complétée par une semelle en caoutchouc recyclé, ainsi que des lacets en polyester et caoutchouc recyclé. La paire se pare de son coloris vert et blanc caractéristique qui a beaucoup fait pour la réputation du modèle .

Stan Smith Primegreen (© adidas)

Stan Smith Primegreen (© adidas)

Stan Smith Primegreen (© adidas)

adidas Stan Smith Primegreen (© adidas)

Selon adidas, le Primegreen est une série de matériaux haute performance 100% recyclés, qui permettra à la marque de produire 60% de ses gammes à partir de polyester recyclé dès cette année .

Le toucher est forcément un peu différent de la Stan Smith originale, mais la firme allemande a donc fait le choix de responsabilité sur le plan environnemental

Au final, la Stan Smith Primegreen affiche une composition à 50% recyclée et le modèle est vendu autour de 100 Euros .

Notons que cette version classique est accompagnée d'autres coloris dont certains déclinés selon des personnages verts de l'univers Disney et de ses filiales : Kermit, Hulk, Groot, Rex de Toy Story, Bob de Monstres et Compagnie, . . .

Groot x adidas Stan Smith Primegreen (© adidas)

Toy Story x adidas Stan Smith Primegreen (© adidas)

Le sujet écologie et sneakers a d'ailleurs été abordé dans Elle est bonne sa paire, l'émission culture sneakers de Mouv' .