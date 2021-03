21 Savage : nouvel égérie de la collection Été 2021 de Louis Vuitton

Louis Vuitton vient de dévoiler les images de son lookbook summer 2021, dans lequel on retrouve 21 Savage comme égérie.

par Team Mouv'

À l'occasion de sa nouvelle collection, et pour la présentée, Louis Vuitton a fait appel au rappeur 21 Savage. L'artiste devient l'égérie de cette collection Homme Été 2021, qui a été désignée par Virgil Abloh .

Les premières images nous dévoilent une collection qui s'inspire de la côte ouest des USA, la Californie . Différentes pièces sont proposées, une chemise en denim , mais aussi un coupe - vente en couleur, un blouson léger en cuir, ou encore un pull blanc avec du print multicolore . La collection sera disponible à partir du 15 mars .

Et sinon 21 Savage ?

Côté musique, 21 Savage nous a récemment dévoilé le clip de Glock In My Lap, avec Metro Booming, extrait de leur projet commun SAVAGE MODE II, projet qui a d'ailleurs été couronné d'un très beau disque d'or. En attendant son retour avec un projet solo, le rappeur a fait connaître son prix pour un éventuel featuring, et autant dire que c'est pas donné . . .