Slimka reprend "N°10" de Booba avec Waxx & C.Cole

Slimka fait une reprise de Booba lors de l'émission "Fanzine".

Six mois après la sortie de son album Tunnel Vision, Slimka était présent dans l'émission "Fanzine" et en a profité pour interpréter des reprises et des morceaux de son répertoire.

Slimka se met dans la peau de Booba

Présentée par Waxx, l'émission est connue pour inviter des artistes de tous genres, pop, electro, jazz ou encore rap. Dans ce genre, "Fanzine" a invité des rappeurs comme A2H, S.Pri Noir, Georgio, Youssoupha ou encore Médine. Cette fois ci c'est le jeune rappeur Suisse, Slimka, qui a fait le déplacement.

Pour commencer sa prestation le membre des XTREM Boyz a tout d'abord repris N°10 de Booba, il a ensuite interprété Sall issu de son projet TUNNEL VISION PRELUDE, puis a fait une reprise de Way 2 Sexy de Drake avant de terminer sur le titre Terrible tiré de son dernier album.

La prestation qui a le plus attiré les regards est celle de la reprise du Duc de Boulogne. En effet, Slimka a parfaitement interpréter le morceau sur une instrumentale beaucoup plus acoustique, groovie, lui donnant ainsi une toute nouvelle forme, très agréable à l'écoute.

Avec ces différentes interprétations, Slimka prouve une nouvelle fois son immense talent et continue à montrer son incroyable hétérogénéité musicale.