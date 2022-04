Seth Gueko : retour au source gitane dans le clip survolté "Mara Salva"

Seth Gueko est de retour avec un nouveau clip : "Mara Salva".

par Team Mouv'

Alors que Le Barlou n'a pas fini de grandir avec l'annonce de l'ouverture d'un Barlou Burger à Marseille, Seth revient à ses projets musicaux. 1 an après l’EP Tel père tel fils, Seth Gueko dévoile un nouveau clip bien street avec Gribs.

Ambiance feu de bois et caravane

Un retour en force, avec dès les premières images du clip réalisé par R3D Light, une multitude de références à la culture gitane : terrain vague, caravane, partie de poker bien arrosée, des gros cylindrés, des armes, des munitions, un barbecue bien garni et des tatouages plus nombreux les uns que les autres...

Comme à son habitude, les puchlines sont au rendez-vous. Deux egotrip hyper dynamiques qui s'entrechoquent à merveille et font de ce morceau une vraie patate de forain !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

La Mara Salvatrucha

La Mara Salvatrucha pour ceux qui n'auraient pas compris la référence, c'est un gang de plusieurs dizaines de milliers de membres nés dans les années 1970 et 1980 à Los Angeles réunis pour protéger les immigrés salvadoriens des autres gangs de la région. Avec le temps, l'organisation s'est transformé en une organisation criminelle plus traditionnelle et est aujourd'hui connue pour sa cruauté et sa rivalité avec le 18th Street Gang. Elle est impliquée dans des activités criminelles aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique centrale et en Espagne... Des mecs qui ne rigolent pas quoi !

L'occasion idéale de nous faire comprendre qu'on va pouvoir compter aussi sur lui et tous ses barloux en 2022.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix