Seth Gueko raconte le conseil que Fianso lui a donné

Invité dans Mouv' Rap Club, Seth Gueko a dévoilé le conseil que Fianso lui a donné pour son dernier album.

par Team Mouv'

C'est un sacré évènement dans le rap français : Seth Gueko, après 20 ans de carrière, va dire au revoir au rap game avec un dernier album solo intitulé Mange Tes Morts, prévu pour le 3 juin prochain.

Fianso, de bon conseil

Figure incontournable de l'histoire du rap français, Seth a tout donné dans cet album comme à chaque projet, avec comme mentalité et ligne directrice : faire du rap sale, sans tubes et sans fioritures. Invité de Mouv' Rap Club, le barlou a répondu à la question de DJ Serom : comment on choisit le dernier morceau de son dernier album ?

"Je voulais à la base, j'avais un doute, le morceau juste avant s'appelle Succession, c'est avec mon fils, je pensais que c'était un beau relais.. de le terminer l'album sur la voix de mon fils."

Avant d'expliquer le conseil de Fianso quand Ismael lui parle du choix et du contenu du dernier morceau Tigre qui pleure :

*"Etrangement, c'était Fianso, on s'était pas parlé pendant des longues années, on s'était retrouvés en Thaïlande autour d'une table : pourquoi tu reviens pas avec du rap qui parle de toi ? Comment ça parle de moi ? Tu vas pas quand même m'apprendre à rapper... J'ai retenu, c'est resté dans le coin de ma tête. Ce morceau là, il a fallu que je vive un truc encore plus violent dans ma triste histoire pour que je me dise : j'évacue le truc. C'est plus facile d'en parler en chantant que d'en parler ouvertement."*

Il ne reste plus que 2 jours avant donc de découvrir ce fameux titre Tigre qui pleure, avec un Seth qui s'est mis à nu comme rarement dans sa carrière. On a hâte de saigner le projet.