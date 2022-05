Sean revient avec le clip électrisant "Plus Jeune"

"Plus Jeune", le dernier clip de Sean, est enfin disponible.

Sean est de retour ! Le jeune rappeur a partagé son nouveau projet, Restez Prince. Et pour l'occasion, un nouveau clip illustrant le titre Plus Jeune est sorti.

On n'avait plus beaucoup de nouvelles de lui depuis la sortie de l'excellent MP3 + WAV il y a deux ans, remarqué notamment pour le titre Le Bon, la Brute et le Truand, qui nous avait permis de découvrir le rappeur montant. Sean est à présent officiellement de retour, cette fois-ci avec une mixtape de treize titres, *Restez Prince. Sortie le 14 avril 2022, on y retrouve notamment S.Pri Noir sur le son Hey Baby*.

Le rookie continue son ascension

Mais Sean ne s'est pas arrêté là : deux semaines après la sortie de ce nouveau projet, le rappeur a sorti le clip de Plus Jeune, réalisé par Léa Simon. On y retrouve l'artiste dans une ambiance sombre et presque apocalyptique, se mouvant à reculons, perdu entre les toits de sa ville et une dispute avec ce qui semble être son amante.

Une belle mise en images de ce son enregistré sur une instru de Roodie et Bij, et sur lequel Sean rappe avec la même aisance que celle qu'il affiche dans le clip : survolant la prod, le jeune rappeur nous offre un titre mélodieux et nostalgique, mais toujours assez rythmé pour nous faire hocher de la tête sans détour.

Bref, une réussite pour le jeune rookie, qui, petit à petit, fait ses preuves et grimpe dans le rap game.