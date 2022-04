Sally nous ambiance dans son clip "MALHONNÊTE"

Sally envoie le visuel de son titre : "MALHONNÊTE".

par Team Mouv'

Sally profite de la sortie de son album et du retour du beau temps pour nous dévoiler le très ambiançant clip de MALHONNÊTE.

"T'es malhonnête mais je n'suis pas ta marionnette"

C'est l'un des nouveaux visages féminins de la scène rap / r&b qui risque de faire beaucoup de bruit ces prochaines années. Sally, dont la carrière a débuté il y a 4 ans, a réellement connu le succès en 2019 à travers son Colors, JFLA, qui cumule aujourd'hui plus de 2 millions de vues. Depuis, la chanteuse a sortie un EP, PYAAR en 2020 et vient de dévoiler ce vendredi 8 avril son premier album, PRISONNIÈRE.

Un très bel album de 12 morceaux dans lequel on retrouve PARTOUT OÙ JE VAIS, que Sally avait déjà clippé en février et le fameux SHOOT en featuring avec Chilla, Joanna, Vicky R, KANIS et Alicia. Ce mercredi 13 avril, c'est un nouveau clip qu'elle a décidé d'envoyer, celui de MALHONNÊTE. Réalisé par Clovis P, celui ci met en scène Sally en marionnettiste en train de contrôler un homme sur le rythme endiablé de la musique.

Avec ce clip, Sally met en avant un projet qui lui permet de proposer une très belle carte de visite à tous ceux qui la découvrent et qui risquent de la suivre pour un bon bout de temps.