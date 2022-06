S-Crew : direction la Grèce pour le clip estival "Encore"

S-Crew envoie le clip de "Encore".

par Team Mouv'

Fort d'un retour fracassant, le S-Crew continue d'exploiter son album avec la sortie du clip du hit Encore.

Préparez votre été

Alors que le S-Crew signait le 2ème meilleur démarrage de l'année avec son nouvel album SZR 2001, qui a vu le jour le 10 juin dernier, voilà que le groupe de rappeurs parisiens continue de régaler ses fans avec la sortie d'un nouveau visuel.

Après avoir récemment dévoilé le clip de 22, 2zer, Framal, Mekra et Nekfeu enchainent avec Encore. 8ème track de l'album, le morceau est d'ores et déjà un hit estival qui méritait d'être mis en image. Et pour préparer à bien notre été, c'est en direction de la Grèce que les 4 amis se sont envolés pour révéler, ce dimanche 19 juin, un visuel frais, aux ambiances chaleureuses, au travers de la caméra de Pressure Agency.

Un morceau et des vibes qui auront de quoi rythmer les journées de nos vacances.