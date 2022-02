Ronisia : direction un temple pour le clip sublime de "Mélodie (Tatami)"

La jeune chanteuse Ronisia vient de dévoiler le visuel de "Mélodie (Tatami)" extrait de son premier album "Ronisia'.

La chanteuse Ronisia a dévoilé vendredi 28 janvier 2022 son premier album éponyme Ronisia. Un projet ambitieux de 16 titres avec des invités de choix se mêlant à son univers artistique : Ninho, Eva et Tiakola.

L'album de la jeune femme originaire de Grigny est porté notamment par son hit Mélodie ( Tatami ) qui a beaucoup tourné sur TikTok . Ronisia a dévoilé ce mardi 15 février le clip de son morceau et le visuel est sublime !

Ambiance asiatique

Dans le clip réalisé par Mamby & guyn La jeune chanteuse nous offre un visuel bien esthétique dans lequel on la voit dans un temple, portant de nombreux outfits plus jolis les uns que les autres, maniant le sabre et déversant sa Mélodie .

Ronisia est venue sur Mouv' nous présenter son projet avec Joé Dwèt Filé pour la sortie de leurs albums respectifs dans Mouv' Love Club avec Emmy, la jeune artiste nous a partagé sa playlist, ses inspirations, sa rencontre et ses collaborations avec Joé Dwèt Filé notamment sur le titre Jolie Madame .

