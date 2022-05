Roméo Elvis face à lui-même dans "L'adresse"

Roméo Elvis envoie le clip de "L'adresse".

par Team Mouv'

Après une longue absence médiatique, Roméo Elvis est de retour avec son nouvel album, accompagné du visuel de L'adresse, un des morceaux phares du projet.

Une thérapie

Ce vendredi 27 mai signait officiellement le retour de Roméo Elvis dans le paysage rap français. En effet, le rappeur dévoilait son 3ème album solo intitulé Tout peut arriver, qui voit le jour 3 ans après son dernier album Chocolat, et au gré duquel il aborde divers aspects de lui-même et ce qu'il a pu vivre en ces quelques années loin des radars (marquées notamment par une polémique d'agression sexuelle dont il a reconnu les faits et s'est excusé publiquement). Un album sans aucun featuring, qui permet à Roméo Elvis de faire son auto-thérapie et de porter un regard critique sur sa propre personne.

Pour accompagner cette sortie, le frère d'Angèle a régalé en envoyant par la même occasion, le deuxième clip du projet avec le visuel de L'adresse. Un titre fort de sens dans lequel il analyse sa "prison mentale", ses dérives, et à travers lequel l'artiste prend ses responsabilités avec de nombreuses métaphores à l'affaire dans laquelle il a été impliqué, qu'il traduit comme "un tunnel", "une plaie" ou encore "des histoires dégueulasses".

Un autoportrait chanté qui dévoile un Roméo Elvis pour le moins sincère.