Rohff et Jul balancent le clip de "Legend"

Rohff collabore avec Jul pour le titre "Legend".

par Team Mouv'

Le 5 novembre sortait le Classico Organisé. Dans les très nombreuses collaborations présentes dans le projet, une a concerné Jul et Rohff, celle de du titre Les Galactiques. Près d'un mois plus tard les deux rappeurs collaborent sur un nouveau morceau, Legend .

Rohff x Jul part . 2

Le vendredi 10 décembre sortira le 10ème album studio de Rohff, Grand Monsieur. Ce projet sera un double album composé chacun de 13 morceaux . On pourra y retrouver des collaborations avec Imen Es, Tayc, Gims, Naps, Dadju ou encore Jul . C'est d'ailleurs avec ce dernier que Roh2f a décidé d'envoyé le premier extrait de son futur projet, Legend .

Pour mettre en image ce titre le rappeur franco - comorien a décidé de faire appel à William Thomas . Dans un clip très dynamique les deux rappeurs sont interprétés par deux ados qui sont censés les représenter plus jeune. Le visuel rend hommage au Hip - Hop en mettant en avant différentes disciplines de ce mouvement comme la danse, les séances de freestyles ou encore le skate .

En ce qui concerne le morceau, Rohff et Jul s'amusent à enchainer les couplets kickés en mode passe - passe, dégageant ainsi une forte impression de cohésion artistique . Alors que, de prime abord, les deux rappeurs ne s'exercent pas sur les mêmes types d'intrus, on sent à travers ce titre qu'ils ont le même amour du rap et qu'ils arrivent à en sortir le meilleur pour nous offrir une très belle collaboration .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

On ne sait pas encore si Rohff délivrera un autre extrait avant la sortie de Grand Monsieur, mais en tout cas, celui ci suffit largement à nous faire saliver avant le 10 décembre .