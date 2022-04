Rick Ross réalise un rêve de gosse en s'achetant un camion de pompiers

Rick Ross reçoit la livraison d'un véhicule plutôt inattendu...

par Team Mouv'

Alors qu'on a récemment appris qu'il ne savait pas faire de multiplication dans un entretien touchant accordé à AfroTech, plus rien n'empêche à Rick Ross de réaliser ses rêves, même les plus fous. Dernier exemple en date, l'achat d'un nouveau véhicule, assez particulier et pas très rapide : un camion de pompier !

Je viens d'acheter un camion de pompier, tu me sens ? Nous ne jouons à aucun jeu... Ma collection est inégalée. Que pensez-vous du nouvel achat de l'artiste Richer Than I Ever Been ?"

Un rêve de gosse

Très enthousiaste, Rick Ross confie avoir rêvé de monter sur l'un de ses camions emblématiques de la Floride depuis sa tendre enfance. Et il s'en est procuré un de collection puisque celui-ci a été fabriqué en 1968 et vient tout droit du département américain de la marine !

Plein de souvenirs lui reviennent à l'esprit :

En grandissant à Carol City, quand le camion de glaces descendait la rue, nous avions l'habitude de sauter à l'arrière du camion et de nous accrocher. Les camions de pompiers conduisaient par tout le temps. J'ai toujours voulu monter sur l'un d'eux...

Très fier, on le découvre en train de filmer l'arrivée de son dernier jouet dans sa résidence :

Ouais on va le mettre sur la colline et vous pourrez le voir jusqu'à ce qu'on le mette au salon de l'auto..

Le Rick Ross Car show

Alors qu'on apprenait qu'il n'avait même pas le permis de conduire, Rick Ross a bel et bien passé son code et sa conduite et a obtenu le précieux document. Il en profite aussi pour faire une piqure de rappel pour le prochain évènement qu'il organisera dans son domaine : Le Rick Ross Car & Bike show le 21 mai 2022 pendant lequel il y aura de la musique, de la nourriture, du fun et les meilleures voitures et motos de célébrités à l'image de cette somptueuse Cadillac rouge...

Car oui, à 46 ans, Rick Ross est un des plus grands collectionneurs de véhicule à l'ancienne du rap US !

