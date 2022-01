Rémy dévoile le clip planant "Y'a quoi" avec DA Uzi

Rémy s'associe à DA Uzi sur le clip "Y'a quoi".

À l'occasion de la sortie de son nouveau projet ce 21 janvier intitulé Rennaissance, Rémy nous dévoile le clip de son featuring avec DA Uzi, Y'a quoi.

Connexion Aubervilliers-Sevran

Ce vendredi 21 janvier, Rémy sortait son nouveau projet intitulé Renaissance dans lequel il dévoile 17 morceaux donc 3 featurings avec DA Uzi, Mac Tyer et Hatik, pour le grand bonheur de ses fans.

Plus de deux ans après son dernier album solo, Rémy ne nous a pas laissé sans nouvelles plus longtemps et fait aujourd'hui son come-back sur la scène du rap français. Alors qu'il dévoilait ce 7 janvier dernier le clip de 97 mesures, premier extrait de ce nouvel album, le rappeur revient en cette fin janvier et offre à son public le clip de Y'a quoi en collaboration avec le sevranais DA Uzi.

À travers un visuel tourné vers l'humain et les habitants du quartier, les deux artistes du 93 ont associé leur nature mélancolique. Dans ce clip tourné en Serbie, le duo nous offre un morceau planant mais pas moins ambiançant accompagné d'images inspirants la joie de vivre. Les deux rappeurs de Seine-Saint-Denis qui ont quitté leur quartier pour se retrouver au cœur des pays de l'Europe de l'Est, ont prouvé que les connexions inter-93 sont toujours à la hauteur des espérances du public.